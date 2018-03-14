Тигипко снова возглавил ТАСкомбанк

Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.

В течение последних 11 месяцев он занимал должность председателя набсовета. Господин Тигипко назначен сроком на 3 года и приступит к выполнению обязанностей на следующий рабочий день после согласования Национальным банком его вступления на указанную должность.

До согласования кандидатуры Сергея Тигипко Нацбанком исполняющим обязанности предправления ТАСкомбанка будет являться Владимир Дубей.

Сергей Тигипко уже являлся председателем правления банка с января 2016 по апрель 2017 года. После этого он стал главой набсовета, а его места заняла Екатерина Мелеш. После назначения Сергея Тигипко, она переведена на должность советника на основании поданного заявления. В ТАСкомбанке сообщили, что она будет работать на должности заместителя председателя совета директоров группы "ТАС".

На заседании наблюдательного совета был также утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ВиЭс Банка к ТАСкомбанку.

"Учитывая важность вопроса реорганизации банков группы "ТАС", наблюдательный совет ТАСкомбанка принял решение о переизбрании председателя правления банка. Убеждена, что большой управленческий опыт Сергея Тигипко в банковской сфере позволит провести объединительные процессы максимально эффективно и комфортно как для клиентов, так и для сотрудников банков , - подчеркнула член наблюдательного совета ТАСкомбанка Валентина Никитенко.

Напомним, в феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, НБУ принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.