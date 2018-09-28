Тимошенко хочет ликвидировать Нафтогаз в случае своей победы

Лидер партии Батькивщина заверяет, что монополии на торговлю газом не останется, если она станет президентом в 2019 году

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что после выборов НАК Нафтогаз будет ликвидирован как ненужный посредник, рынок газа будет демонополизирован, что позволит снизить цены на газ для украинцев минимум вдвое. Об этом она сказала сегодня во время пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

"За полгода ликвидируем НАК Нафтогаз как посредника, который не нужен. А если он создаст другие посреднические структуры для продажи природного газа украинцам - это все будет ликвидировано", - отметила она.

Тимошенко сказала, что после прихода новой власти рынок будет демонополизирован, и украинцы получат свой собственный природный газ, который принадлежит им по Конституции, по цене как минимум вдвое ниже сегодняшней.

"Монополии на торговлю газом не останется. Газ украинской добычи мы отдадим людям для потребления, а для промышленности, для бизнеса будет демонополизирован рынок газа", - сказала она.

25 сентября 2018 года сообщалось, что НАК Нафтогаз Украины сэкономила $1,3 млрд, покупая газ в Европейском Союзе.

Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Импорт газа осуществляется только с территории европейских стран. В 2016 году было импортировано 11,1 млрд кубов газа, а в 2017-м - 13,9 млрд.