Тимошенко: Мошеннические схемы при закупке лекарств - это часть плана разрушения Украины

"Батькивщина" настаивает на немедленной ревизии закупки лекарств за государственные средства в 2015-2018 годах, а также на отмене законов, которые позволили мошенникам манипулировать государственными средствами при закупке лекарств для Украины. Об этом лидер фракции Юлия Тимошенко отметила во время выступления с парламентской трибуны.

"Мы настаиваем на том, чтобы немедленно провести ревизию по 2015-2018 годов закупки лекарств за государственный счет. И Счетная палата также согласилась. Мы также требуем пересмотреть законы, которые без конкурсов позволили мошенникам манипулировать миллиардами бюджетных средств", - заявила она.

Ситуацию с мошенническими схемами при по закупке лекарств, как и аферы вокруг уничтожения банковской системы Украины, Юлия Тимошенко считает частью плана разрушения нашего государства через внешнее управление.

"В расцвет демократии в Украине выглядит абсолютно унизительной передача внешним силам, которые представляют мировую глобальную олигархию, части суверенитета государства, направленного на управление процессами и в нашей стране", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко напомнила, что государству сложно финансировать медицинскую отрасль на достойном уровне. Именно поэтому она профинансирована лишь на 30% от потребности, добавила она.

"Но даже эти средства не используются должным образом. Ни лекарства, ни деньги не доходят до реальных потребностей украинцев", - отметила народный депутат.

Политик процитировала официальное письмо руководителя профильного комитета Верховной Рады Украины Ольги Богомолец: "Начиная с 2015 года, закупка через посредников медикаментов за государственные деньги происходит ужасно и преступно. И украинцы фактически лишены возможности лечиться".

"Начиная с 2015 года до 2017-го на закупку лекарств через подписку было выделено 12 миллиардов гривен. Медикаменты не поставлялись годами. На эту минуту, по 2015-2017 годы не поставили лекарств на 6,7 миллиарда гривен. Несмотря на это, в начале 2018 было еще почти 6 миллиардов гривен предоплаты на закупку медикаментов", - возмущенно сказала Юлия Тимошенко.

Парламентарий также отметила, что онкобольные дети и тяжелобольные украинцы лишены лечения, так как лекарства поставляются в Украину невовремя, а срок их годности является частично просроченным.

"Лекарства, поставленные для онкобольных детей, частично были уничтожены, ведь ими нельзя было лечить детей. Эта политика является политикой уничтожения украинцев", - подытожила Юлия Тимошенко.

