Тимошенко: Парламент должен жестко отреагировать на коррупцию в НАК "Нафтогаз"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду Украины создать временную следственную комиссию по проверке законности расходования средств, которые государство получает от граждан за газ. Об этом политик заявила на брифинге по итогам заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"НАК "Нафтогаз" подал свой финансовый план в правительство и объявил" новые параметры уничтожения украинцев. Так, в этом финансовом плане предложено с 1 июня повышение цены на газ для людей на 60% (до 11 тысяч гривен за тыс. куб. м), а затем осенью - еще на 5%. Это убийство украинских семей! Куда пойдут эти деньги и кто будет ими пользоваться?" - возмутилась политик.

Она также отметила, что Нафтогаз это компания, которая ничего не делает - не добывает и не транспортирует газ, но при этом "заработала" почти 40 миллиардов гривен чистой прибыли за счет украинских семей.

"А это половина оборонного бюджета страны! И эти деньги просто пошли в оффшоры", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

По словам Тимошенко, эти средства не направляются на модернизацию газотранспортной системы, которую сегодня пытаются передать в управление международным транснациональным мошенникам. Политик уверена, что президент Петр Порошенко также задействован в этой схеме.

Кроме того, по словам лидера политсилы, правительство планирует уменьшить на 20% количество граждан, которые получаю субсидии: "Это сознательное убийство украинцев".

Тимошенко призвала Верховную Раду срочно принять проект постановления о создании Временной следственной комиссии по проверке законности расходования средств, которые государство получает от граждан от оплаты за газ, который зарегистрирован еще три года назад.

По мнению политика, указанная ВСК не создается, потому что такую команду прямо дает президент, который заинтересован в газовой коррупции.

Тимошенко отметила, что первоочередное рассмотрение вопроса о ВСК станет тестом для парламента и спикера Андрея Парубия.

"Парламент должен показать: является ли он коррупционным группировкой, которая является соучастником всех преступлений, или нет", - заявила она.

К тому же лидер "Батькивщины" отметила, что лично готова возглавить ВСК, чтобы показать, как на коррупционных сделках в газовой отрасли власть обирает украинские семьи.