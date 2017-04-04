Тимошенко: Покрытия абонплаты на газ путем субсидий - это путь к коррупции

Покрытие абонплаты за газ путем субсидий является коррупционным обогащением олигархов. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя заявления НКРЭКУ о временном приостановлении действия абонплаты за газ, передает пресс-служба партии.

"Я хочу поздравить всех с победой, поскольку ваша сила, ваши совместные действия, наше единение, в частности на базе областных, городских и районных советов, привели к тому, что сегодня власть была обязана прислушаться и приостановить эту абонплату. Но у нас остается еще множество вопросов. Например, не смогут ли они воплотить это в жизнь иным образом?" - отметила политик.

В частности, Тимошенко обратила внимание на то, что идея оплачивать абонплату за газ через субсидии является путем к коррупции.

"Эти абонплаты идут на частные счета, а не в государственный бюджет или на счета госкомпаний. На частные счета. А потом они делят эти миллиарды и хотят "закрыть" этот вопрос в госбюджете. Нельзя позволять это делать, потому что государственный бюджет принадлежит обществу, а не Порошенко или Гройсману. Эти миллиарды не пойдут на пенсии и зарплаты. Нам нельзя так действовать", - подытожила Тимошенко.