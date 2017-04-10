Тимошенко призывает не дать Гонтаревой сбежать за границу

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева пытается избежать ответственности за разрушение банковской системы и обесценивание гривны.

Об этом заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя подачу В.Гонтаревой заявления об отставке.

"Отставка госпожа Гонтаревой - это не просто заявление, это ее бегство от ответственности. Это ее попытка выехать за границу и пристроиться в тех структурах, которые использовали ее, когда она разрушала украинское государство, уничтожала украинскую банковскую систему, когда она давала преференции российским банкам в Украине. Сегодня Гонтарева хочет убежать куда-то работать за границу", - предположила лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что фракция "Батькивщина" подготовила проект постановления о парламентском расследовании деятельности В.Гонтаревой в должности главы Нацбанка.

"Мы требуем, чтобы она не просто ушла с должности, а чтобы был принят наш проект постановления No5477 о создании следственной комиссии по исследованию коррупционной деятельности Гонтаревой. Чтобы руководитель НБУ не просто ушла, а отвечала за разрушение Украины через финансовую политику, курс гривны, ликвидацию украинских банков и все зло, которое она сделала для Украины", - резюмировала Ю.Тимошенко.

Напомним, что еще 16 марта В.Гонтарева утверждала, что не собирается в отставку. "Рано заказывать прощальную вечеринку", - заявила она на соответствующий вопрос СМИ.

Затем 29 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели в НБУ обыски в рамках расследования злоупотреблений руководства НБУ. После этого В.Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке.

Минпромhttp://www.minprom.ua/news/228208.html