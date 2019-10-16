Тимошенко требует отменить поправку Геруса, которая открывает импорт электроэнергии из России

Правка вносилась под видом импорта из Беларуси.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене поправки нардепа от "Слуги народа", глава энергетического комитета парламента Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает "Главком".

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (относительно импорта электрической энергии) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады (реестр.номер 2236-1). Среди соавторов законопроекта - Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко.

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. Наливайченко отметил недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

4 октября на сайте президента было зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (реестр.номер 2236), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России.