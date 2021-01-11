Тимошенко звинуватила Кабмін у непрофесійності і запропонувала план зменшення тарифів

Газ українцям треба постачати за цінами, не вищими за ті, за якими його було закачано у підземні сховища влітку. Це дозволить знизити його вартість втричі - й автоматично здешевить і опалення, і електроенергію.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, люди розуміють те, що влада їх вчергове обманула. Українці по всій країні виходять на масові мітинги, перекривають дороги з вимогою знизити тарифи. Ці вимоги є справедливими та обґрунтованими - адже людям просто не залишили вибору.

"Свята минули, настав час сказати про неприємне. 2021 рік, якщо монобільшість працюватиме так само некомпетентно, як зараз, для українців буде важчим за 2020-ии. Відчутно важчим. Нова влада вирішила далі підвищувати тарифи. Це призведе до того, що людям доведеться платити за комуналку суттєво більше. Електроенергія майже всім родинам обійдеться вдвічі дорожче, а ціна на опалення зросте у півтора раза", - заявила Тимошенко.

Вона також висловила обурення тим, що чинний уряд, ухвалюючи свої рішення, взагалі не прогнозує їхніх наслідків.

"В час, коли всі наші країни-сусіди, розуміючи наскільки суттєво пандемія вдарила по добробуту громадян, зменшують ціну енергоносіїв, - в Україні навпаки збільшують. Може, ми пропустили момент, коли українці стали найзаможнішими серед європейців, і з них тепер можна дерти три шкіри?" - додала політик.

Тимошенко нагадала про досвід власного уряду, який, за її словами, впорався з усіма викликами, зберігаючи тарифи нижчими за нинішні.

"Ми втілювали у життя жорстку й ефективну антикризову програму для збереження економіки, не слухали "порад" зовнішніх лобістів та усвідомлювали, що головне завдання влади - дбати про людей", - наголосила вона.

На її думку, ситуація з тарифами вкотре доводить, що урядом сьогодні керують дилетанти, непрофесійністю яких заради власної вигоди користуються міжнародні спекулянти.

Голова "Батьківщини" зауважила, що нещодавно Державний аудит дав відповідь на запитання, куди йдуть прибутки від необґрунтовано завищених тарифів.

"Можливо, після оприлюднення результатів цього Державного аудиту хтось поніс покарання? Ні! Ані попередній президент, під керівництвом якого тарифи зросли в одинадцять разів, ані "топменеджери", під керівництвом яких НАК "Нафтогаз" перетворився на злодійське кодло. Останніх - навпаки відправили на підвищення! Коболєва додатково призначили в наглядову раду ще однієї компанії, а Вітренка, замість в'язниці, поставили виконувати обов'язки міністра енергетики! За нової влади старі корупційні схеми збереглися і стали ще більш дохідними", - написала Тимошенко.

Водночас Тимошенко вимагає не збільшувати, а зменшувати тарифи - принаймні до ціни, за якою газ було закачано у підземні сховища влітку. А це, за її підрахунками, не лише дозволить знизити вартість блакитного палива втричі, а й здешевить опалення та електроенергію.

В Україні у ряді міст влаштували акції протести через підняття тарифів на газ. Люди перекривають траси та передають звернення головам міських рад.