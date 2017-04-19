Только один человек в Украине получает пенсию 58 тысяч гривен - Рева

Министр социальной политики Украины рассказал о максимальном размере пенсии в Украине на сегодняшний день, а также Андрей Рева привел статистику по пенсионерам и получаемым ими пенсиям, сообщает "112 Украина".

Максимально возможную в Украине пенсию, которая составляет почти 60 тыс. гривен, сегодня получает только один человек в стране, но имя его министр называть не стал.

"В Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии, 10 740 грн. И 99,9 (вероятно, имеется в виду процентов, - Прим. ред.) пенсионеров не получают пенсию больше 10 740 грн, это с 12 млн. пенсионеров. И есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. - до 2 тыс. пенсионеров", сказал Рева.

"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине - 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже. Поэтому 19,2 тыс. пенсионных выплат, которые являются более 10 тыс. грн - это неправильно, они должны попадать под все ограничения, как другие, у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю", - сказал Рева.

Ранее "Страна" сообщала, что министр социальной политики объявил, что пенсионная система Украины на грани катастрофы, а также о том, что на перерасчет пенсий в 2017 году нужно где-то найти 12 млрд. гривен.