Топ-6 лоукост-авиакомпаний, которые летают из Украины

Уже совсем скоро украинцы получат долгожданный безвизовый режим со странами Евросоюза. Фактически, мы получим отличную возможность путешествовать по Европе, не затрачивая лишних денежных средств и собственное время на оформления виз.

Предусмотрительные путешественники уже давно оформили себе биометрический паспорт, и готовы отправиться навстречу "европейским приключениям". Они, как никто другой, знают способы, как максимально дешево и комфортно путешествовать. Один из ключевых способов путешествовать дешево - выбирать дешевые авиалинии (лоукостеры). Что такое лоукостер

Если по-простому, то лоукост - "бюджетные авиалинии", которые предлагают самые низкие тарифы на перелет в обмен на отказ от большинства услуг традиционного сервиса. В частности, у 90% лоукостеров не предусмотрено питание для пассажиров на борту самолета.

А также, если вы купили билет на лоукост, будьте готовы к тому, что вы не сможете сдать его или изменить дату полета в случае каких-либо изменений или непредвиденной ситуации. Короче говоря - довольно бескомпромиссно. Зачастую low cost авиалинии берут дополнительную плату за багаж (иногда перевоз багажа обходится дороже, чем сам билет на самолет). Несмотря на то, что количество бесплатных услуг лоукостеров ограничено - на качестве и безопасности перевозки пассажиров это никак не отображается.

Следует отметить, что зачастую понятие low cost присваивают авиалиниям, у которых просто низкие цены на ряд авианаправлений, или же отсутствуют определенные услуги на борту. Это ошибочный подход, ведь лоукост это не просто "дешевая авиакомпания", каждая из них имеет четкую бизнес-модель, которая позволяет им минимизировать затраты на перелет и, таким образом, снизить цену для пассажиров.

В Украине пока нет собственного лоукостера, но в скором времени, с "падением визовой стены", он может появиться. В ожидании вступления в силу безвизового режима, редакция MIGnews.com.ua подготовила для вас информацию о лоукостерах, которые летают из Украины в европейские страны. Лоукостеры и бюджетные авиакомпании, которые летают из Украины в Европу Vueling Airlines

Испанская авиакомпания-лоукостер, основной хаб которой находится в Барселоне. Из Барселоны эта компания регулярно отправляет свои рейсы в столицы Украины. Но также есть и рейсы в обратном направлении Киев- Барселона + рейс Киев - Рим.

Если говорить о рейсе в Барселону то цена на билеты этой авиакомпании самая выгодная по направлению, всего за 2800 грн вы можете осуществить перелет в один из самых красивых городов Европы.

Несмотря на свой статус лоукост у компании действует накопительная система бонусов, которая позволяет копить балы и получать скидки на билеты. У большинства бюджетных авиалиний нет подобных накопительных программа из-за изначально низких цен, так что в некотором роде это компания-уникум. Wizz Air

Фактически это единственная в Украине лоукост-компания, которая отправляет рейсы по разным направлениям. Изначально был даже открыт офис Wizz Air Ukraine, но из-за экономических проблем она была закрыта, а деятельность на украинском авиарынке значительно сокращена. Тем не менее, компания до сих пор отправляет рейсы в Лондон, Кельн, Гамбург, Будапешт, Вильнюс, Дортмунд, Ларнаку, Катовице и многие другие европейские города.

Стоимость билетов здесь серьезно зависит от сезона, даты путешествия и дальности полета. Зачастую компания проводит разные акции, и цена билетов снижается еще больше. Изучив предложения компании, нам удалось найти несколько весьма дешевых вариантов для перелета. Например, есть рейс из Киева в Лондон, который обойдется вам всего в 1050 грн., или же рейс в Будапешт за 650 грн. С учетом того что в украинских поездах билеты бывают и то дороже - такие предложения выглядят для путешественников весьма привлекательно. Air Baltic

Эта латвийская авиакомпания летает из Украины лишь в Ригу. Маршрут весьма популярный среди украинских путешественников, ведь из рижского международного аэропорта летают бюджетные рейсы в большинство европейских столиц. Стоимость полета в Ригу составляет около 2800 грн

Фактически, латвийские авиалинии это не лоукост по бизнес модели, но цены на билеты здесь действительно низкие, например, чтобы слетать в Париж и обратно вам придется отдать всего 5300 грн (без багажа). Эта компания предлагает много рейсов по европейскому направлению до Борисполя, но вы должны понимать, что все они будут с пересадкой в столице Латвии. LOT

Эта польская авиакомпания не является лоукостером, но совершает из Львова, Одессы, Харькова и Киева регулярные рейсы практически в любую точку мира. О том, что цены на перелеты здесь ниже среднего свидетельствует тот факт, что билеты в Варшаву и обратно может обойтись вам в 3500 грн. Aegean Airlines

Эта греческая бюджетная авиакомпания регулярно отправляет рейсы из Киева в Афины, Санторини и Ларнаку. Все это курортные направления, но при этом они весьма популярны среди украинцев. Самые популярные среди украинцев рейсы этой компании обойдутся вам в сумму от 2900 грн. Ryanair

Один из самых известных лоукостеров Европы открывает первые рейсы из Украины уже в октябре 2017 года. Цены у этой компании поразительно низкие, вы только вдумайтесь, билет из Варшавы в Гданськ стоит здесь около 70 грн. (или 10 злотых), а из Милана в Краков можно слетать за 500 грн., фактически, это даже дешевле, чем ехать на автобусе, и, безусловно, более быстро и комфортно. Из Киева можно будет летать в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

Два последних города станут главными "пересадочными станциями для украинцев (в Великобританию нужна виза). Отсюда можно улететь в любую европейскую столицу всего за 10-20 евро (300-600 грн.).

Как правильно выбрать билеты на лоукостер

Чтобы найти low cost билет на необходимое вам направление не стоит пользоваться специализированными сервисами, ведь зачастую предложения таких сервисов предусматривают наценки со стороны дистрибьютора.

Рациональнее всего будет покупка с сайта самого авиаперевозчика. Вы можете зайти на сайт любой из вышеперечисленных авиакомпаний и убедиться, что покупать билет напрямую значительно выгоднее, чем через любой из множества тикет-сервисов.

Для того чтобы сэкономить максимально - вы можете покупать билеты на рейсы в города рядом с вашей точкой назначения, а уже оттуда полететь на одном из внутренних рейсов по стране, или же на автобусе или арендованной машине.

Нужно также понимать, что самые низкие цены на перелеты бывают во время сезона "низкого спроса", а вот самые высокие цены будут в дни праздничные.

Кстати, регистрация на лоукост рейсы в аэропорту зачастую платная, и для того чтобы сэкономить на перелете вы можете зарегистрировать в режиме онлайн (это будет бесплатно), а если вы не хотите платить за багаж - лучше ограничиться ручной кладью. Плюсы и минусы

Самым большим преимуществом "бюджетных авиалиний", конечно же, является низкая цена на билет. Для примера: авиабилеты обычной авиакомпании обойдутся вам примерно в 100 евро, в то время, как на лоукост-рейс вы сможете получить билет за цену в 35-50 евро. Неплохо, согласитесь?

Конечно же, купить дешевые билеты у вас получится далеко не всегда, ведь чем ближе дата вылета, тем выше их стоимость. Соответственно, чтобы купить действительно дешевый билет вам нужно будет активно искать билеты на нужное вам направление задолго до даты вылета, лучше всего за несколько месяцев.

Чтобы не упустить момент рекомендуем быть подписанными на рассылки бюджетных авиалиний и постоянно отслеживать актуальные предложения. Из-за того, что самые дешевые билеты бывают в "низкий сезон", зачастую людям приходится подстраивать свой отпуск под дату вылета, а не вылет под дату отпуска.

Вам также следует знать, что бронирование билетов лоукост невозможно - вам нужно будет сразу заплатить полную стоимость. Нужно также понимать, что бесплатные обеды в самолете не предусмотрены, при желании вы можете заказать себе еду и напитки, но их цена на борту будет баснословно высокой.

Есть еще один нюанс, который вы должны учитывать - в целях экономии авиакомпании зачастую используют для посадки "второстепенные" аэропорты, которые могут находиться на значительном отдалении от городов, а это значит, что вы должны быть готовы заплатить за трансфер.

Для примера - путь из французского аэропорта Париж-Бове (сюда летают почти все лоукост-компании) в сам Париж обойдется в 17 евро (470 грн.) с человека в одну сторону. Об этом туристы зачастую забывают и потом возмущаются о дополнительно потраченных средствах. Несмотря на это - путешествовать по low cost все равно выгодно и иногда лучше заплатить за трансферную автомобильную перевозку, чем переплачивать в несколько раз за прямой перелет.