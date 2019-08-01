Топ-чиновники "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер" попались на взятке в 1,5$ млн

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски.

Сотрудники Национальной полиции и Генеральной прокуратуры задержали на взятке почти в 1,5 миллиона долларов США топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер".

Гендиректора госучреждения правоохранители задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева. Проводятся санкционированные обыски, информирует пресс-служба Нацполиции.

"Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой задействованы высокопоставленные государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер". На основании собранных материалов следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Так, было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждение. За это чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и 200 тысяч долларов США - директору "Головинский карьер".

За указанную суму руководитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, пообещал оказывать содействие в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" - в беспрепятственной его приватизации.

1 августа правоохранители задержали гендиректора ГУ "Институт охраны почв Украины" в служебном кабинете, где он получил пакет с деньгами - 1,3 миллиона долларов взятки.

Кроме того, на выезде из Киева был задержан и директор госпредприятия. У него изъято 100 тыс. долларов США, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

Решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно- процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении.

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски.