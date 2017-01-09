Топ коррупционных госзакупок 2016 года

Схемы Онищенко и тендер Широкова в "Южном" -главные коррупционные госзакупки 2016 года

Как пишет Обозреватель, таковы результаты рейтинга топ-5 скандалов на госзакупках, составленного сайтом "Вести" на основе опроса депутатов парламентского комитета по противодействию и предотвращению коррупции, представителей антикоррупционных организаций, политологов и экономистов.

"Главным коррупционным скандалом года, бесспорно, стали откровения беглого народного депутата Александра Онищенко. Основные обвинения, выдвинутые Онищенко, связаны с уходом от уплаты налогов и отмыванием средств. Принимал депутат участие и в махинациях на госзакупках. Компания "Газтранспроект" поставила госпредприятию "Центрэнерго" 19 млн кубометров газа по завышенным ценам. Договор на сумму 194,63 млн грн был заключен без открытых торгов: стоимость одного куба газа составила 10,244 тыс. грн, что практически вдвое дороже граничной цены для промышленности, определенной НКРЭКП на то время - 6,6 тыс. грн", - пишет СМИ.

На втором месте, согласно опроса, тендер на дноуглубление в порту "Южный", организованный начальником южненского филиала Администрации морских портов Максимом Широковым.

"Победу в конкурсе получила компания "Ян де НулУкраина", предложившая на 90 млн грн больше конкурентов. Механизм коррупционной схемы: минувшим летом, через два месяца после объявления тендера, 55% акций "Ян де Нул Украина" за символическую сумму перешли от бельгийских собственников двум кипрским компаниям, аффилированным с "негласным шефом" АМПУ, народным депутатом Сергеем Фаермарком. Директором компании был назначен экс-помощник нардепа Андрей Розов. Фактически из представительства известной бельгийской дноуглубительной компании "Ян де НулУкраина" превратилась в фирму-прокладку для отмывания средств, выделяемых государством на дноуглубление портов. Детективы НАБУ наведались с обысками к организатору тендера Широкову и в офис "Ян де НулУкраина".

Были найдены подтверждения связи Фаермарка и "Ян де Нул Украина". Тем временем Широков запустил три новых тендера на дноуглубление в "Южном" общей стоимостью в 2,5 млрд грн, что спровоцировало новый коррупционный скандал. Срок проведения торгов перенесен на месяц из-за большого количества жалоб дноуглубителей. По мнению нардепа Сергея Лещенко, назначенный еще при Януковиче Широков вообще не имеет права занимать должность, поэтому любые решения тендерного комитета могут быть оспорены", - сообщает издание.

Остальные места рейтинга занимают скандалы вокруг приобретения автомобилей для МВД, закупки дизеля "Укрзализныцей", а также покупки угля уже упомянутым выше "Центрэнерго" через компанию прокладку.

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