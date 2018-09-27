Торговый центр "Гулливер" в Киеве хотят продать за 18 млрд грн

Торговый центр "Гулливер" в Киеве выставлен на продажу в системе Open Market. Об этом сообщается на сайте ГП СЕТАМ.

Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили на продажу права требования по кредитному договору и по договорам обеспечения. Заявки будут приниматься до 15 октября. Торги назначены на 16 октября.

Банкам принадлежит ипотека земельного участка 1,1379 га и расположенного на нем торгово-офисного комплекса площадью 151 805,3 кв. м, по адресу: Киев, площадь Спортивная. А также залог корпоративных (имущественных) прав связанных с правом собственности на 100% долю в уставном капитале заемщика.

Согласно информации на сайте, цена продажи лота составляет остаток задолженности по кредитному договору (основная сумма задолженности + проценты + комиссии + пени и штрафные санкции) по состоянию на дату проведения публичных торгов (возможность снижения начальной цены не предполагается).

Задолженность по состоянию на 25 сентября 2018 года - эквивалент 18 млрд гривен по курсу НБУ.

Напомним, в ноябре 2016 года СБУ проводил в ТРЦ "Гулливер" обыски по делу банка "Михайловский", который был признан неплатежеспособным. Бенефициаром банка числился Виктор Полищук, владелец сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и офисного центра "Гулливер".

В декабре компания "Три О", которая является 100%-ным собственником и инвестором строительства многофункционального комплекса Gulliver, выиграла апеляцию, однако в янвале 2017 года суд повторно арестовал ТРЦ "Гулливер".

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по материалам: РБК-Украина