Товарооборот между Украиной и Польшей за первый квартал вырос на 30%, - МИД Польши

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий журналистам после проведения переговоров с замглавы МИД Украины Еленой Зеркаль в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

"С радостью мы отмечаем, что товарооборот за первый квратал 2017 года вырос на 30%. И мы ожидаем, что эти финансовые показатели будут только расти", - сказал он.

Он также сообщил, что объем финансовых переводов из Польши, осуществляемых 1,2 млн украинцами, которые работают или учатся в РП, составил 8 млн злотых. "Это больше 3% украинского ВВП. Это занчительная полдддержка, которая приходит со стороны Польши, - сказал он.