Товарооборот между Украиной и Словенией за год вырос на 31%

2017 году товарооборот между Украиной и Словенией вырос на 31%. Об этом на брифинге с президентом Словении Борутом Пахором заявил украинский лидер Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Значительная часть встречи была посвящена экономическому сотрудничеству. Сегодня мне приятно отметить, что за 2017 год товарооборот между Украиной и Словенией вырос на 31%. Это характеристика эффективности углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли, которая реализуется через конкретные двусторонние отношения. Более того, хочу отметить, что и словенский бизнес, малый и средний, активно участвует в инвестициях в Украину", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова поучаствовать в проектах в Египте на 280 млн долларов. В частности, речь идет о модернизации Хелуанского металлургического комбината и реконструкции коксовой батареи для компании El Nasr for Coke & Chemicals company.