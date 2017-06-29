Трамп объявит о начале поставок угля в Украину уже сегодня

Сегодня, 29 июня, президент США Дональд Трамп намерен объявить о начале экспорта угля из США в Украину.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Он сделает соответствующее объявление во время выступления. В нем он также сообщит о пересмотре ряда норм в энергетической сфере в США и заострит внимание на возможности создания новых рабочих мест.

Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Трампом, договорившись о расширении сотрудничества. В этом контексте сотрудничества в энергетической сфере, речь шла о поставках в Украину угля из штата Пенсильвания, а также сжиженного природного газа из Луизианы.