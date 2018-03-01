Трамп пообещал ввести пошлины на импорт стали в США на уровне 25%, алюминия - 10%

Президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме в четверг пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали, сообщает агентство Bloomberg.

Пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%. Американский президент не уточнил, о каких именно видах продукции и уровне переработки идет речь.

"Мы введем тарифы на импорт стали и на импорт алюминия, - заявил Д.Трамп топ-менеджерам. - Впервые за долгое время у вас будет защита".

Соответствующий указ будет подписан на следующей неделе, сказал Д.Трамп.

Ранее президент говорил помощникам, что хочет ввести пошлины на импорт стали и алюминия из всех стран.

Министерство торговли США после проведения проверки пришло к выводу, что импорт этих двух металлов наносит ущерб американским компаниям и национальной безопасности. У президента есть время до 11 апреля, чтобы объявить о решении по стали, и до 19 апреля для решения по алюминию. Заявленные тарифные ставки (25% и 10%) представляют наиболее жесткие варианты из предлагавшихся Минторгом.

Китай еще в среду выразил возмущение решением, объявленным министерством торговли США относительно алюминия. Аналитики ведущих инвестбанков отмечают, что введение пошлин на импорт может вылиться в полномасштабную торговую войну Китая и США.

По утверждению Минторга США, Китай применял демпинг и государственное субсидирование в отношении поставок алюминиевой фольги, при этом демпинговая разница составила от 48,64% до 106,09%, а размер полученных субсидий - от 17,17% до 80,97%.

Китайская сторона обратила внимание на то, что США еще 20 с лишним лет назад прекратили производство алюминиевой фольги и перешли на алюминиевую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.