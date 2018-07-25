Трамп предложил ЕС отменить все двухсторонние пошлины

Президент США Дональд Трамп предлагает Евросоюзу одновременно с Соединенными Штатами отменить все пошлины. Об этом он написал в своем Twitter.

"Представители Евросоюза приедут в Вашингтон 25 июля, чтобы обсудить сделку с торговлей. У меня есть предложение для них. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это называется свободный рынок и справедливая торговля! Надеюсь, они это сделают, мы готовы, но они нет!", - написал Трамп.

Напомним, если США не откажутся от идеи ввести новые пошлины на автомобили из Евросоюза, Еврокомиссия ответит дополнительными штрафными тарифами на американские товары.

Ранее, администрация президента США Дональда Трампа уже рассматривала возможность введения пошлин на импортируемые в страну автомобили. По словам главы Белого дома, этому предшествовали "многие десятилетия", в течение которых американские автомобилестроители теряли работу в пользу работников других стран.

IBC.ua

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