Трамп розуміє, що Північний потік-2" загрожує Україні - Помпео

США зроблять все, щоб "Північний потік-2" не загрожував Європі. А президент Дональд Трамп усвідомлює, що російський газопровід є загрозою і значним важелем впливу Росії "не тільки проти Німеччини та Європи у ширшому розумінні, а також і України".

Про це державний секретар США Майк Помпео заявив 30 липня, виступаючи в сенатському Комітеті з міжнародних відносин, передає Голос Америки.

Помпео заявив, що в ході кожної своєї бесіди з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим піднімає питання, пов'язані з Україною, як частина комплексу питань, пов'язаних з інтересами США.

"Ми зробимо все, що можемо, щоб гарантувати, що цей трубопровід не загрожує Європі", - сказав держсекретар у ході слухань.

Також Помпео додав, що адміністрація Трампа підтримує посилення летальної допомоги Україні.

Сенат США затвердив бюджет національної оборони на наступний фінансовий рік, який передбачає санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Оборонний бюджет США також передбачає виділення майже 3,8 млрд доларів на програму "Європейська ініціатива стримування", спрямовану на стримування Росії. У свою чергу, Україна в наступному фінансовому році від США може отримати 250 млн доларів військової допомоги.

Палата представників у Конгресі США одноголосно схвалила проєкт поправок про посилення санкцій щодо "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".