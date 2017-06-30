Трамп заявил о намерении продавать Украине миллионы тонн угля

Президент США Дональд Трамп готов продавать Украине "миллионы и миллионы тонн угля".

Об сообщает Reuters.

Трамп объявил о планах экспортировать уголь в Украину. "Украина сказала нам, что ей нужны миллионы и миллионы тонн угля", - сказал он, выступая в министерстве энергетики США.

"Прямо сейчас есть много других мест, которым он нужен, и мы готовы продавать его во всем мире тем, кто нуждается", - добавил он.

Президент США также заявил о "золотом веке" энергетического бизнеса страны и объявил о намерении увеличить экспорт природного газа нефти и угля на рынки Восточной Европы и Азии.

"Мы будем экспортировать американскую энергетику по всему миру", - заявил Трамп.

Президент США планирует продвигать американский экспорт сжиженного природного газа в Варшаве на следующей неделе на встрече с лидерами Центральной и Восточной Европы, которые в значительной степени зависят от поставок российских энергоносителей.