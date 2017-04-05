Транш МВФ $1 млрд начал поступать в резервы НБУ

Средства 4-го транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в размере $1 млрд начали поступать в резервы Национального банка Украины, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Начался процесс перечисления средств четвертого транша", - написал он в своем блоге в Facebook.

Как сообщалось, совет директоров одобрил выделение Украине 4-го транша кредита по программе EFF 3 апреля.

По данным Нацбанка Украины, поступления этого транша позволит увеличить международные резервы страны до $16,1 млрд. "Ожидаем, что средства поступят в ближайшие дни в различных валютах, которые входят в Специальные права заимствования (СПЗ) - как в долларах США, так в фунтах и евро. Часть транша поступит напрямую на счета НБУ в валюте СПЗ", - сказал замглавы НБУ Олег Чурий 4 апреля.

По его словам, Нацбанк рассчитывает на продолжение сотрудничества с МВФ и получение до конца текущего года еще трех траншей финансирования на сумму около $4,5 млрд, что вместе с другим финансированием позволило бы нарастить резервы до $20,8 млрд к концу года.

По его словам, в 2018 году НБУ ожидает получить от Фонда $3,9 млрд финансирования и нарастить резервы до $25,9 млрд.