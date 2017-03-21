Транш МВФ может быть отложен до конца марта - Ирина Луценко

Выделение очередного транша Международного валютного фонда Украине может быть отложено до конца марта. Об этом сказала народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко после встречи с Президентом, передает УНН.

Отвечая на вопрос, на сколько может быть задержан транш МВФ, Луценко ответила: "Разговор шел о том, что может быть перенесено до конца марта".

В тот момент, по словам народного депутата, когда завершалась встреча, звонили из МВФ и премьер-министр ушел общаться с представителями Фонда. После чего, добавила она, Президент также присоединился к разговору с представителями МВФ.

Ранее МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины.

Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ. В Минфине объяснили причины исчезновения вопрос транша Украине с повестки дня МВФ .

Напомним, Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.