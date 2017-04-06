Транш МВФ настолько мизерный, что он вообще ничего не значит для Украины - экономист Лановой

Страны, которые самостоятельно начали работать над своим развитием и отказались от сотрудничества с МВФ, сейчас твердо стоят на ногах, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

Украинские власти не заинтересованы в проведении реформ, которые от них требует Международный валютный фонд, заявил изданию "ГОРДОН" экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, комментируя предоставление МВФ очередного транша Украине.

"На уровне психологии реформы проводятся только тогда, когда экономика страны находится в кризисе. В этом случае кардинальные, глубокие реформы проводятся в ускоренном режиме. Но если, как в Украине, власть постоянно находит любые способы затягивания кризиса, то никаких реформ не будет. Чиновникам реформы не нужны! Почему? Потому что они являются частью действующей системы. А старая система всегда сопротивляется любым новшествам. Это их внутреннее свойство. Ведь старые системы - это налаженные связи. И когда появляется нечто новое, старые связи рвутся. Поэтому представители старой системы борются за ее сохранение", - отметил Лановой.

По его мнению, в 1991 году коммунисты были вынуждены прибегнуть к реформам из-за безысходности.

"Вот в 1991 году некуда было деваться. Старая система полностью развалилась и не функционировала. И только тогда коммунисты решили, что ничего не поделаешь и нужно проводить реформы. Но потом они посадили на нужные должности своих людей, создали разные монополии, и сейчас мы видим результаты всего этого. Так что никаких реформ они делать не будут. Олигархи продолжат защищать систему, которая их вскормила", - подчеркнул экономист.

Он считает, что МВФ не заинтересован в развитии Украины.

"Кредиторы и банкиры всегда и всех хотят посадить на долговую привязь. МВФ тоже дает Украине кредиты, чтобы мы были зависимы. Кредиты просто так не даются, МВФ же не печатает деньги. У них был выработан ряд конструкций. Что делать со странами третьего мира, с аграрными странами Латинской Америки? Были придуманы модели, благодаря которым эти государства поставили в "рабочий режим". Что касается социалистических стран, то там тоже была придумана примитивная модель, ведь никому не нужно тратить время на их развитие", - заявил Лановой.

По его словам, выделенных Украине средств недостаточно для стабилизации ситуации в стране.

"Страны, которые самостоятельно начали работать над своим развитием и отказались от сотрудничества с МВФ, сейчас твердо стоят на ногах. Они даже уверенно прошли финансовый кризис 2008 года. Этот транш МВФ настолько мизерный, что он вообще ничего не значит для Украины. Напомню, что ежегодно мы выплачиваем проценты по внутренним и внешним займам на сумму около 100 млрд грн. Это почти $4 млрд. Что для нас вообще $1 млрд от МВФ? Нам дают по каплям, которые, по сути, ничего не значат. Хотя, конечно, они не дают нам провалиться полностью", - резюмировал экономист.

3 апреля МВФ выделил Украине очередной транш в размере $1 млрд. Принятию этого решения сопутствовало подписание меморандума, текст которого опубликован на сайте украинского Минфина.

Меморандум Украины и МВФ предусматривает принятие до мая этого года пенсионной реформы. Также Украина обязалась до июля реформировать первичный уровень предоставления медпомощи. В конце 2017 года может быть отменен мораторий на продажу земли в Украине. Помимо этого, в тексте меморандума говорится, что до июня этого года НАБУ должно получить право прослушки, а до апреля 2018 года в Украине должны начать работу антикоррупционные суды.