Транш МВФ Украине: грозят новые проблемы

Украина рассчитывает получить до конца 2017 года еще несколько траншей Международного валютного фонда. Однако уже сейчас правительство не успевает выполнить ряд требований

Такое мнение Politeka высказал экономист Борис Кушнирук.

"Наша страна намерена получит не просто один транш МВФ, а два или три. Вопрос только в том, что, скорее всего, проблемы будут с выполнением требований меморандума. В зависимости от скорости выполнения этих требований, нам будут предоставлять помощь", - отметил он.

Помимо этого Кушнирук спрогнозировал, что будет с ближайшими требованиями, которые обязана выполнить Украина.

"Есть вопросы, которые Украина обязана решить до конца мая, а есть такие, которые до конца года. Если говорить о последних, то там мы еще как-то можем успеть, поскольку есть время. Те, вопросы, которые мы должны были урегулировать до конца мая, мы вряд ли успеем выполнить", - сказал он.

В то же время, по мнению политолога Александры Решмедиловой, Украине не стоит ожидать на получение нового транша МВФ в ближайшее время.

"Пока у нас в НБУ руководит "исполняющий обязанности", мы никаких траншей не увидим. Для их получения должна быть конкретная кандидатура в Нацбанке. А по этому поводу пока идет переговорный процесс. Сколько он у нас будет руководить исполняющий обязанности, как быстро выветриться так называемый "запах духов Гонтаревой" из НБУ, пока не ясно", - подчеркнула она.

Также Решмедилова выразила мнение, что Украина потихоньку сажает себя на "иглу вливаний МВФ.

"Чем больше мы садимся "на иглу" вливаний МВФ, тем больше "неудобных" требований к нам будут выдвигать. Это ведет к политическому кризису в стране", - сказала она.

Напомним, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, для получения нового пакета макроэкономической помощи, согласно программе МВФ, Украине нужны структурные реформы.