Transparency International призвала Раду не принимать закон, угрожающий системе ProZorro

Международная организация Transparency International выступила с предупреждением о том, что принятие закона об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины, проект которого для второго чтения значится в повестке дня Рады 16 мая 2017 года, создаст существенные коррупционные риски в деятельности системы электронных закупок ProZorro. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Основное опасение правозащитников вызывает предусмотренное проектом лишение уполномоченного органа по вопросам закупок одной из основных функций, предусмотренной статьей 7 закона Украины о публичных закупках, а именно, авторизации электронных площадок.

"Указанная поправка может привести к нарушению целостности действующей системы электронных закупок и разбалансировки ее функциональной инфраструктуры", - заявили в Transparency International.

А норма о предоставлении права авторизованной электронной площадке самостоятельно определять необходимости и виды обеспечения гарантий выполнения обязательств участникми торгов противоречит нормам действующего закона Украины о публичных закупках и соответствующих директив ЕС.

Кроме того, в организации считают, что введение тарификации за услуги по предоставлению информационно-телекоммуникационных услуг для пользователей бюджетной сферы повлечет неупорядоченное установление тарифов на услуги, предоставляемые площадками негосударственной формы собственности.

Transparency International Украина призывает Верховную Раду вернуть законопроект No. 2126 в профильный комитет Рады для доработки и внесения на повторное второе чтение.

Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил о наличии в законопроекте о кибербезопасности, подготовленном ко второму чтению поправок, которые могут уничтожить систему ProZorro.

Напомним, в рейтинге "Индекс восприятия коррупции", составленном Transparency International в начале года, Украина разместилась на шкале "позор для нации".