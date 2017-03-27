Транспортное сообщение с ГУАМ имеет стратегическое значение - В.Гройсман

Транспортное сообщение между странами-членами ГУАМ имеют очень важное стратегическое значение. Об этом на совместном брифинге премьер-министров стран-членов ГУАМ заявил украинский премьер Владимир Гройсман.

"Мы подписали протокол между нашими таможенными службами, который позволит упростить таможенные процедуры для обеспечения высокого качества внедрения Зоны свободной торговли между нашими странами. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что мы коснулись вопроса нашего транспортного сотрудничества и развития транспортной инфраструктуры. Безусловно, транспортное сообщение, транспортные коридоры наших государств имеют сегодня очень важное стратегическое значение и поэтому мы договорились о том, что мы улучшим ситуацию и в этой сфере нашего сотрудничества. Безусловно, что формат ГУАМ является очень важным форматом нашего взаимодействия и то, что мы впервые провели такое заседание, еще раз подчеркивает заинтересованность всех стран- участниц к углублению нашего сотрудничества", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Зона свободной торговли в рамках ГУАМ может быть запущена уже в 2017 году. Об этом на брифинге после подписания документов заявил Премьер- министр Владимир Гройсман.

Справка УНН: Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ - региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова. В основе образования этой формы сотрудничества лежит единство позиций стран с подобными политическими и экономическими внешними ориентациями. Организация создана в 1997 году для противостояния влиянию России в регионе и получила поддержку США.