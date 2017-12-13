Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии восстановлен. Об этом сообщил утром в среду оператор ГТС в интервью радиостанции ORF.

Транзит газа по территории Украины может быть восстановлен, сообщили в Минэнерго.

"Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию. За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн кубометров", - сообщил советник министра энергетики максим Билявский у себя на странице в Facebook.

12 декабря утром на территории газового хаба OMV в Баумгартене произошел взрыв, в результате которого погиб один и ранены 21 человек. Работа хаба была полностью остановлена.

По словам представителя итальянской газовой компании Snam, инцидент произошел на участке газотранспортной сети в Австрии, которым управляет оператор Gas Connect. Причиной взрыва назван технический сбой.

Взрыв нарушил газоснабжение Хорватии, Италии и Словении. Министерство экономического развития Италии объявило о введении чрезвычайного положения в связи с прекращением поставок газа в страну.

Транзит российского газа по территории Украины 12 декабря снизился почти на треть.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.