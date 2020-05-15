Транзит нафти в ЄС через Україну впав на 40%

Транзит нафти через Україну з використанням трубопроводу за травень вже впав на 40%. Це викликано зниженням попиту з боку нафтопереробних підприємств Східної Європи. Про це в ефірі YouTube-каналу encorr повідомив гендиректор Укртранснафти Микола Гавриленко.

"На травень місяць ми отримали зниження обсягу транзиту нафти на дуже суттєву для нас величину - до 750 000 тонн. По суті, ми отримали 40% зниження обсягу прокачування на заводи Чехії, Словаччини та Угорщини", - сказав він, додавши, що зазвичай транзит становить 1,3 млн тонн.

За словами Гавриленко, транзит нафти по трубопроводу "Дружба", який постачає російську нафту, буде знижуватися через рішення європейських країн скоротити імпорт нафти з одного напрямку до 30%.

Він також зазначив, що Білорусь, яка споживає основний обсяг нафти з Росії, поки не подала заявку на транзит по українських трубопроводах в травні.

Зараз Україна вивчає можливість створення мінімальних запасів нафти. Укртранснафта запропонувала уряду використовувати ділянку незадіяного нафтопроводу "Кременчук-Лисичанськ" в якості резервуара. На ділянці можна зберігати до 400 000 тонн нафти.

Нагадаємо, що ціни на нафту нестабільні. Як і раніше попит на нафту низький через надлишок ресурсу в сховищах. Зниження видобутку нафтовидобувними країнами поки виявилося недостатнім.

В понеділок, 11 мая, Саудівська Аравія, Кувейт і ОАЕ оголосили про намір додатково до своїх зобов'язань по угоді ОПЕК+ знизити видобуток ще на 1,18 млн б/с. Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки тому, що Саудівська Аравія почала знижувати видобуток нафти, американська нафтова промисловість поправила позиції.

20 квітня на світових біржах вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI досягла негативних значень. Ситуація на біржі обумовлена надлишком нафти на ринку, що пов'язано із зростанням видобутку при низькому попиті, і переповненості нафтосховищ в США: їх завантаження наближається до граничних показників.