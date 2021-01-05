Транзит російського газу через Україну за рік упав майже на 38%

Транспортування російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України в минулому році склала 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж роком раніше (в 2019 р - 89,6 млрд куб. м). Про це йдеться в повідомленні ТОВ "Оператор ГТС України".

Відзначається, що в західному напрямку транзитом поставлено 51,9 млрд куб. м (Словаччина - 38,5 млрд куб. м, Угорщина - 9,6 млрд куб. м, Польща - 3,8 млрд куб. м), що на 32% менше, ніж в 2019-му, в південному - 3, 9 млрд куб. м (Молдова - 3 млрд куб. м, Румунія - 0,9 млрд куб. м), що на 70% менше торішнього показника за цим напрямком.

"Ключові фактори зниження обсягів транзиту в Європу - запуск нових газопроводів в обхід України (" Турецький потік "- ІФ), а також зменшення попиту на газ в ЄС і значні запаси газу в європейських ПСГ", - йдеться в повідомленні.

У ОГТСУ нагадали, що угода з "Газпромом" передбачає бронювання в 2020 році 65 млрд куб. м потужності ГТС України. Таким чином, транзит за минулий рік на 14% менше (на 9,2 млрд куб. М), ніж це передбачено контрактом. У той же час "Газпром" повністю оплатив заброньовані 65 млрд куб. м транзитного потужності.

Повідомлялося, що з 1 січня офіційно дано старт пуску газу з РФ в газорозподільну систему Сербії з трубопроводу "Балканський потік". У Сербії впевнені, що транзит газу збагатить їх країну.