Трасс: "Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів"

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що її країна збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів, інформує "Інтерфакс- Україна".

"Коли прем'єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив про надання 88 млн на підтримку демократії України та енергетичної безпеки. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої підтримки - збільшення фінансування на ці проекти до 100 млн фунтів", - наголосила Трасс на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно оголосив про запуск нового тристороннього формату співпраці між Україною, Польщею та Британією.

Повідомлялося, що в Україні 61% громадян підтримують створення нового тристороннього формату за участю нашої країни, Польщі та Великої Британії. Негативно ставляться до цієї ініціативи 21%, байдуже - 12%.