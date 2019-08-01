Трехсторонние газовые переговоры состоятся 16 сентября - Коболев

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС состоятся в Брюсселе 16 сентября

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Handelsblatt, передает "ДС".

Он также уточнил, что Россия пока не назначила представителей для этой встречи.

Также, по словам Коболева, после запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия вряд ли продолжит поставлять газ в Германию через Украину.

"Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", - добавил Коболев.