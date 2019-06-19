Три иностранца отказались войти в набсовет ПриватБанка - нардеп

Причина отказа - неприемлемость требования электронного декларирования активов и доходов

Три назначенных Кабинетом министров Украины независимых члена наблюдательного совета ПриватБанка (члены - иностранные граждане, которые были в прошлом составе совета) решили не вступать на должность члена набсовета. Об этом в Facebook сообщил член конкурсной комиссии по отбору независимых членов набсоветов государственных банков, народный депутат Павел Ризаненко.

"Причиной такого решения они называют неприемлемость требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования активов и доходов членами наблюдательных советов госбанков", - написал Ризаненко.

Он отметил, что "очень удивлен таким решением, ведь во время проведения интервью с этими кандидатами каждому из них индивидуально задавали вопрос о том, знают ли они об особенностях украинского антикоррупционного законодательства и по электронному декларированию в частности. Ответы были утвердительные и ими отмечалось, что они готовы выполнить такие требования".

Ризаненко не исключает, что настоящая причина отказа занять места в набсовете ПриватБанка - "это отнюдь не декларирования, а возвращение в Украину бывшего мажоритарного акционера ПриватБанка господина Коломойского и ряд судебных решений в пользу Коломойского в судах первой инстанции по Приватбанка после смены президента".

Ризаненко напомнил, что 22 мая по результатам конкурса по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков КМУ назначил состав наблюдательных советов трех государственных банков (по шесть независимых членов и по два "зависимых", еще осталось одно вакантное "зависящее" место по квоте АП).

В мае Кабмин утвердил новый состав набсовета ПриватБанка. Новыми независимыми членами набсовета утверждены: Шерон Иски - международный советник Управления техпомощи Казначейства США, в прошлом эксперт- консультант МВФ; Надир Шейх - бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член набсовета Citi Bank (Украина), а также Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония).

Также в состав набсовета ПриватБанка переизбраны Энгин Анкчакоча, Андреа Манетта и Стивен Силиг.