Три мобильных гиганта поборются за лоты на 4G-тендере: как поделят диапазоны

Отказать в участии в тендере могут в случае непоступления тендерной гарантии по этому лоту в НКРСИ

Большая тройка мобильных операторов подала заявки на шесть лотов по 10 МГц, за седьмой лот шириной в 20МГц спектра будут бороться только "Vodafone- Украина" и lifecell, сообщается в тендерной документации на сайте НКРСИ.

Согласно решению госрегулятора, претендентами на участие в тендере по лоту No1 (20 МГц, частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц) были признаны компании "Vodafone-Украина" и lifecell, по остальным шести лотам (по 10 МГц каждый) - "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell, передает Интерфакс-Украина.

В тендерной документации отмечается, что 23 января 2018 года произойдет определение среди претендентов на участие в тендере его непосредственных участников по каждому из лотов, после чего будет назначена дата проведения торгов с голоса.

Основанием для отказа в признании претендента участником тендера по соответствующему лоту является непоступление тендерной гарантии по этому лоту в НКРСИ.

Нацкомиссия анонсировала тендер на 4G в Украине

Минимальный размер платы за лот No1 составляет 572 млн грн, за каждый из лотов No2-7 - 286 млн грн. Стоимость конверсии лотов соответственно составляет 125,023 млн грн за первый лот и по 62,512 млн грн за лоты со второго по седьмой.

Помимо того, на этой неделе завершаются сроки приема НКРСИ заявок от операторов на участие в 4G-тендере в диапазоне 1800МГц - 16.45 26 января 2018г.

Ранее все операторы отмечали, что лицензии на частоты 1800МГц для них приоритетнее с точки зрения развития технологии.