Три завода Фирташа возобновили работу после трехмесячного простоя

Черкасский Азот, Ривнеазот и Северодонецкое объединение Азот, принадлежащие Дмитрию Фирташу, возобновляют производство удобрений

Фото: пресс-служба Черкасского Азота

Три из четырех химических заводов Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа) - Черкасский Азот, Ривнеазот и Северодонецкое объединение Азот - возобновляют производство удобрений после вынужденного более чем трехмесячного простоя. Об этом сообщает пресс-служба Ostchem.

Черкасский Азот уже начал пусковые операции по возобновлению производства и к 20 июня 2017 г. планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов - цеха карбамида, аммиачной селитры и КАС (карбамидо-аммиачной селитры), уточняет Ostchem.

На Ривнеазоте и Северодонецком объединении Азот начинают подготовку к проведению пуско-наладочных работ, необходимых для запуска производства.

По оценкам Ostchem, потребление внутреннего рынка в период осенней посевной составляет около 1,2 млн т азотных удобрений. Нынешние суммарные производственные мощности Черкасского Азота, Ривнеазота и Северодонецкого объединения Азот составляют около 350 тыс. т удобрений в месяц, чего полностью достаточно, чтобы обеспечить потребности украинских аграриев.

Как сообщалось, в мае Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и карбамидно- аммиачной смеси) из России.

Остановка химзаводов в Ровно и Черкассах началась 7 марта 2107 г. Причиной стала образовавшаяся задолженность компании Ostchem за услуги по транспортировке газа.