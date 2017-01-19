Тритий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети, - произошла авария

Сегодня, 19 января 2017 года в 12 часов 29 минут по аварийной заявке третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата.

При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и границ безопасной эксплуатации не было.

Оборудование первого энергоблока ЮУ аэс работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационной фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска АЭС.

На 19 января 2017 года он составляет 0,09 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений, сообщает сайт Южно-Украинского энергокомплекса

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