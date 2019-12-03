Труба отреагировал на обыски у своего соратника Щербины

Об обысках у своего соратника Игоря Щербины глава Государственного бюро расследований узнал из новостей. Труба считает, что "скоро можно будет писать книгу фейков о создании ГБР".

На руководство ГБР и на следователей невозможно влиять ни деньгами, ни любыми другими ресурсами. Об этом Труба написал в своем телеграмм-канале.

"Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", - подчеркнул он.

Директор ГБР заявил, что не знает, кто пытался заработать на Госбюро.

Я не знаю, действительно ли существует уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием, - написал Труба.

Труба отметил, что этот вопрос не его репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований

Глава ГБР уверен, что его активно пытаются снять с должности - и поэтому "некоторые не могут остановиться в своей фантазии".

"Какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже новости из борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков о создании ГБР", - объяснил он.

При этом Труба подчеркнул, что "это означает лишь одно - ГБР неудобно для чиновников"

Мы им мешаем, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся, - добавил директор ГБР.

Что известно об обысках в Щербины?

Правоохранители пришли с обысками к близкому соратнику и куму главы Государственного бюро расследований Романа Трубы - экс-начальнику главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины.

Он и еще один человек по фамилии Шевченко пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и получили 50% суммы.

Издание "Новое время" опубликовало фото визитки Щербины. Там указано, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Бывший начальник главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины стал по-настоящему известным во время "газового дела Тимошенко", в котором он выступил следователем.

Был уволен с должности еще во времена генпрокурора Виктора Шокина. Якобы из- за того, что он фигурировал в отчете Международной консультативной группы при Совете Европы относительно событий на Майдане в феврале 2014 года, представленном 31 марта в Киеве.

Некоторые СМИ утверждают, что Щербина так же является кумом экс-нардепа Сергея Пашинского. Якобы именно через бывшего депутата от БПП и был "протянут" Роман Труба на должность главы ГБР.

24 канал

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