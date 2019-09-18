Трудовые книжки, заявления об отпуске и архив: Дубилет рассказал, как будет "оцифровывать" госорганы

В правительстве в течение 6-9 месяцев планируют перевести в цифровой формат значительное количество документов из отдела кадров

Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота - кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно", - рассказал министр.

По словам Дубилета, говорится о следующих изменениях: Запрет подавать документы о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме.

"Эта мера может показаться слишком суровой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так подают, ЭЦП (электронная цифровая подпись) у всех есть", - пояснил он .

Избавиться от кучи лишних сущностей: копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компании (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна) и многое другое.

Трудовые книжки должны уйти в историю.

Весь оборот, касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. - в цифровой вариант.

В "цифру" нужно также перевести архив.

Упростить логику согласований: блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростить и сократим в 3-4 раза.

Создать единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в различных форматах.

Дубилет рассказал, что для этого придется изменить несколько законов и постановлений, а также внедрить "правильное ІТ" с особым вниманием к кибербезопасности.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - добавил министр.