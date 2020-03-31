Ціни на бензин можна знизити ще на 3-5 гривень за літр вважає АМКУ

Антимонопольний комітет визнає, що триває зниження цін на АЗС, проте заявляє про наявність потенціалу до ще більшого зниження ціни.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ - Українська правда.

Зокрема, у Комітеті вважають, що для марки бензину А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 грн.

Зазначається, що на 31 березня заплановані зустрічі АМКУ із керівниками мереж АЗС, які працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG.

"АМКУ переконаний, що заплановані зустрічі із керівниками мереж АЗС дозволять здійснити наступний крок в наближенні роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню дієву конкуренцію на цьому ринку", - йдеться у повідомленні.