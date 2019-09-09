Ціну на газ для населення у вересні може бути знижено на 115 грн - Герус

Ціну на природний газ для населення у вересні може бути знижено на 115 грн за 1 тис. куб м порівняно з ціною ресурсу в серпні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Згідно з останньою інформацією, ціну газу для населення у вересні буде знижено, приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м. Таким чином, за останні п'ять місяців зниження ціни на газ для населення становитиме близько 30%", - сказав він під час засіданні погоджувальної ради парламенту в Києві в понеділок.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" в серпні знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) порівняно з липневою ціною - до 4 тис. 653,54 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ і вартості транспортування).