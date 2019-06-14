Цена на газ в июне будет снижена на 7,3%, - Нафтогаз

"Нафтогаз" снизит цену газа для потребителей за ПСО в июне на 7,3%. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за ПСО, которая будет действовать в июне - в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины No485 от 5 июня 2019 она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Таким образом, в июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление правительства No485 предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинском энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению No 867 от 19 октября 2018 - компания выбирает из них самую низкую.

Наименьшей оказалась цена на украинской энергетической биржие - она и определила цену на июнь.

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому, потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением по полной отмене ценового регулирования,что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", - отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство должно обязать НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ уже в июне и июле этого года. Кабмин обратится к Счетной палате, АМКУ, ГФС и ГАС для проверки формирования цены на газ.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможность снизить цену на газ для населения на 4% по сравнению с ценой в апреле.