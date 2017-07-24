Цена на газ в Украине будет колебаться в соответствии с инфляцией - Гройсман

В Украине цены на газ будут колебаться в соответствии с инфляционными процессами, но резких скачков не произойдет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Цены (на газ - ред.) будут оставаться в естественных колебаниях цены в соответствии с инфляционными процессами в том числе. Потому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет. А что касается цен на услуги ЖКХ, они формируются на местах или независимой комиссией по регулированию рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ - ред)", - сказал он в интервью "5 каналу", обнародованном в понедельник вечером.

При этом премьер добавил, что Украина накапливает запасы газа, "чтобы абсолютно мягко войти в новый отопительный сезон".

Напомним, ранее Кабмин на своем заседании не поддержал предложение "Нафтогаза" о подорожании голубого топлива.