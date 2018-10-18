Цены на автогаз продолжают бить рекорды

Автогаз на заправках стоит уже 16 гривен за литр

Розничные цены на сжиженный газ на заправках достигли очередного годового максимума - выросли в среднем до 16,02 гривны.

В Украине в четверг, 18 октября, розничные цены на сжиженный газ на заправках выросли в среднем на 11 копеек за литр - до 16,02 гривны. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка, который проводит Консалтинговая группа А-95, информирует enkorr.

В сетях группы Приват стоимость автогаза выросла на 18-23 копейки: в Авиас СУГ стоит уже 15,68 грн/л, в Укрнафте - 15,62 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 копеек до 15,95 грн/л.

Сети ОККО и WOG подняли цену на сжиженный газ на 12 и 11 копеек до 16,52 и 16,49 грн/л соответственно.

На станциях AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, KLO, Надежда, Рур груп, Автопорт, Mango и Татнефть-АЗС-Украина автогаз подорожал на 4-28 копеек.

Напомним, в начале октября стоимость автогаза превысила 15 гривен за литр.

Также сообщалось, что ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензин.