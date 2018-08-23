Цены на электроэнергию для населения не будут поднимать до июля 2019 года

Глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила, что до июля 2019 года власти не будут поднимать цены на электроэнергию для населения.

"До июля мы существенных изменений, существенного повышения тарифа на электроэнергию не ожидаем. А для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными", - сказала она в интервью "Радио НВ".

Кривенко отметила, что существующие формульные подходы к ценообразованию, такие как "Роттердам+", в настоящее время сдерживают рост тарифов для конечных потребителей - "ограничивают желания, особенно субъектов генерирующей энергии, в отношении повышения цены".

После июля 2019 года, когда на конкурентных принципах должно заработать свободное ценообразование, цены могут увеличиться.

"Учитывая тот фактор, что у нас очень большая концентрация крупных генерирующих предприятий на рынке электроэнергии, действительно, возможен рост", - сказала она.

Напомним, что в 2015-2017 годах в Украине состоялось пять этапов повышения тарифов на электроэнергию для населения, в результате которых один киловатт подорожал с 30,8 коп. до 90 коп (для первых 100 кВт) и с 41,9-134 коп. до 168 коп. (сверх 100 кВт).

В прогнозе социально-экономического развития Украины на 2019-2021 годы правительство заложило ежегодный рост бытовых тарифов на электроэнергию на 25%.