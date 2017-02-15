Цены на газ для населения с апреля могут вырасти на 40% - "Нафтогаз"

С 1 апреля цены на газ для населения могут вырасти на 40%, если не будут продлены возложенные на НАК "Нафтогаз України" специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях.

Об этом в статье для "Нового времени" рассказал главный коммерческий директор корпорации Дмитрий Витренко.

Он отметил, что рост цен на газ обусловлен также стоимостью сырья на европейских рынках, курса гривны и "прочих факторов".

"Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые "специальные обязательства", то цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%", -- заявил Витренко.

По его словам, если властям все же удастся договориться с Международным валютным фондом о продлении срока госрегулирования стоимости газа, роста цен удастся избежать до октября.

В июне 2016 года Нацкомиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифа на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения. С июля тарифы на тепло для населения повысятся почти вдвое: с 534 до 1043 грн за 1 Гкал. С апреля 2015 года происходит поэтапное повышение тарифов на электроэнергию и газ.