Цены на газ не должны зависеть от политических факторов - Коболев

Цены на природный газ не должны зависеть от каких-либо политических фигур или факторов, убежден глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Можно говорить о разных механизмах (ценообразования - ИФ), можно говорить о хабах, внутреннем рынке или других принципах, но нужно четко понимать главное требование западных партнеров, с которым мы полностью согласны - цена на газ должна быть деполитизирована", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

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По его словам, необходимо убрать механизм, при котором кто-то берет на себя ответственность по определению цены на газ. "Это всегда будет проблемой для большинства политиков и не только в Украине, но и во всем мире", - отметил глава НАК.

А.Коболев напомнил, что согласно правительственному постановлению о специальных обязательствах "Нафтогаза" по продаже газа для населения и теплокоммунэнерго, министерство энергетики и угольной промышленности уже должно было обнародовать соответствующую цену.

"Предложенный механизм автоматически не работает, цена на четвертый квартал этого года до сих пор не определена ответственным органом в лице Министерства энергетики, что создает огромные риски для всего рынка. Для импорта газа, для кредитных ресурсов, для тепловой генерации отсутствие прогнозированной цены является большой проблемой", - добавил он.

Глава НАК также напомнил, что в случае отсутствия НС полномочия по утверждению транзакций стоимостью больше 500 млн грн, которые возникают ежемесячно, переходят непосредственно акционеру компании в лице Кабинета министров Украины.

По его словам, НС тратил большое количество времени на обсуждение и утверждение решений, а с учетом того, что Кабмин является более громоздким коллегиальным органом, принятие необходимых операционных решений существенно замедлится. Это также привносит дополнительную политическую составляющую при управлении группой.

А.Коболев также обратил внимание, что на сегодня утвержден только финансовый план НАК, тогда как соответствующие документы для ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртрансгаз" и ПАО "Укртранснафта" до сих пор не утверждены, что влияет на инвестиции в ГТС и внутреннюю добычу газа.

Как сообщалось, при заключении договоров на поставку газа по специальным обязательствам (PSO) "Нафтогаз Украины" должен руководствоваться требованиями правительственного постановления No187 от 22 марта 2017 года, согласно которому Минэнергоугля до 1 июля должно было рассчитать и официально обнародовать цену на газ для PSO-потребителей на период с 1 октября 2017 по 1 апреля 2018 года.

Несмотря на многочисленные обращения, министерство до сих пор не выполнило требования постановления.