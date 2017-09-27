Цены на киевские квартиры стремительно снижаются

Сильнее всего подешевело жилье у метро

Снижение цен на квартиры с столице ускорилось. По данным портала domik.ua за минувшую неделю жилье в Киеве подешевело на 1,1%. Падение цен отмечалось во всех районах города и по всем типам квартир. А рекордсменом по падению оказались самые востребованные квартиры у станций метро - цены на них упали сразу на 3,5%.

Аналитики отмечают, что упала как гривневая, так и долларовая цена. Причем в американской валюте стоимость квадратного метра просела даже больше. Борьба с мошенничеством в строительстве обернется ростом цен на жилье

Эксперты полагают, что такой тренд может свидетельствовать о запоздалой реакции рынка на рост курса в начале сентября. Однако не исключают, что продавцы хотят побыстрее сбыть пустующие квартиры, чтобы не оплачивать повышенные платежки за коммунальные услуги в отопительный сезон.

Вместе с тем, аналитики domik.ua полагают, что нынешнее снижение цен не следует трактовать, как начало процесса схлопывания пузыря на рынке недвижимости, о котором недавно заявляли отдельные эксперты.

Они говорят, что данные, на которые те опираются в своих прогнозах не точны. Поскольку застройщики не делятся информацией о статистке продаж, а реестр инвесторов в Украине отсутствует. То есть говорить о продажах можно только после сдачи дома и регистрации прав собственности в реестре недвижимого имущества.

Напомним, что прежде эксперты ВОО "Лига экспертов Украины" предрекали скорый коллапс на рынке недвижимости из-за значительного перекоса между спросом и предложением. По их подсчетам из 200 построенных квартир украинским застройщикам удается продать всего около десятка.

Юрий Павлов