Цены на нефть обновили максимумы с 2014 года на утренних торгах в среду за счет действующего ограничения добычи сырья ОПЕК+ и устойчивого спроса.

Как сообщает Reuters, на сегодняшнее утро фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,48% до $69,15 за баррель.

Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,46 за баррель, на 0,79% выше предыдущего закрытия.

"Продление пакта ОПЕК+… вкупе с сокращением запасов толкают цены вверх", - сказал Уильям О'Лафлин из Rivkin Securities.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США уменьшились на 11,2 млн баррелей до 416,6 млн за неделю к 5 января, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,9 млн баррелей.

Официальная статистика от Минэнерго США выйдет позже вечером. Но несмотря на текущее преобладание "бычьих" настроений на рынке, некоторые отраслевые эксперты указывают на признаки перегрева рынка.

Среди факторов давления аналитики называют рост нефтедобычи в США, которая в январе, как ожидается, преодолеет отметку в 10 млн баррелей в сутки, что недалеко от уровней крупнейших производителей сырья в мире - России и Саудовской Аравии.

"Кроме того, не может не беспокоить (низкая) маржа переработки, особенно это касается Азии… Снижение маржи может ослабить спрос на нефть среди азиатских НПЗ в ближайшей перспективе, что отрицательно скажется на мировых ценах", - сказал Сукрит Виджаякар из Trifecta.

По материалам Финансовый клуб