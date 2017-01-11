Цены на нефть растут на новостях о сокращении поставок из Саудовской Аравии

Рост цен на нефть сдерживают данные о запасах "черного золота" в США.

Мировые цены на нефть растут в среду, 11 января, на новостях об уменьшении поставок нефти со стороны Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 07.48 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% - до 53,72 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,24% - до 50,95 доллара за баррель.

Саудовская Аравия сообщила ряду азиатских покупателей о сокращении поставок нефти в феврале. Сдержали удорожание "черного золота" данные о росте запасов этого сырья в США. По данным API, запасы нефти в стране увеличились на 1,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 6 января. Опрошенные агентством аналитики предполагали, что индикатор вырос всего на 1,2 миллиона баррелей.

"С учетом того, что запасы (нефти - ред.) находятся на самых высоких сезонных уровнях за три десятилетия, еще одно увеличение может оказать давление на цены", - цитирует агентство неназванного аналитика ANZ.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию. По материалам: Прайм