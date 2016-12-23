Цены на нефть снижаются на фоне фиксации прибыли трейдерами

Цены на нефть снизились на малоактивных предпраздничных торгах в пятницу, растеряв часть набранного по итогам предыдущей сессии преимущества, на фоне фиксации прибыли трейдерами.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустились на 0,40 процента до $54,83 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на на 0,49% до отметки $52,69.

В четверг "черное золото" дорожало благодаря удешевлению доллара на фоне слабой статистики из США по рынку труда и доходам и расходам потребителей.

Объем торгов на рынке нефти небольшой в преддверии праздников, но общие настроения инвесторов остаются позитивными, пишет газета The Wall Street Journal. Это связано с ожиданиями уменьшения предложения нефти в мире в связи с договоренностями стран, входящих и не входящих в ОПЕК, по сокращению добычи "черного золота".

"Мы верим, что ... ребалансировка (на рынке. - Ред.) нефти происходит, и цены повысятся до 60 долларов за баррель в 2017 году", - приводит газета мнение аналитика OCBC Bank Барнабаса Гана (Barnabas Gan).

Сдержали удешевление нефти данные о том, что импорт нефти в Китай вырос в ноябре на 18% в годовом выражении, до 32,35 миллиона тонн или 7,9 миллиона баррелей в день, пишет газета. При этом импорт нефти из России увеличился в годовом выражении на 18%, до 4,6 миллиона тонн, а из Саудовской Аравии - на 29%, до 4,71 миллиона тонн.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 54,80 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 54,84 доллара за баррель, что на 21 цент ниже уровня закрытия торгов ($55,05).