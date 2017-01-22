Цены на отопление: платежки повергли украинцев в шок

Топ-тема этой недели коммунальные платежки за декабрь

Только больше это слова и о другой беде, которая затронула все регионы страны. Топ-тема этой недели коммунальные платежки за декабрь! О них говорят повсюду.

В транспорте и на работе. В магазинах и больницах. Ведь некоторым людям пришли просто космические суммы! Лидер тарифных сумм Киев. Тут некоторым горожанам выставили счет за тепло в 10 тысяч гривен!

Откуда такая арифметика? Почему теплоэнерго винят во всем несовершенный закон? И главное - что делать людям? Обо всем Павлина Василенко.

Новый год новый коммунальный шок. Не успели украинцы отойти от осеннего потрясения как пришли платежки с еще более впечатляющими суммами!

В Запорожье даже конкурс провели. На самую страшную платежку города. А вот и она - победительница. Юлия Чернокнижная за отопление квартиры в 58 квадратов - должна заплатить 3200.

"Если нам обоснуют эти цифры, тогда будем думать как их оплатить. А пока нам никто ничего не обосновал откуда эти цифры, почему так", - сказала Юлия Чернокнижная, жительница Запорожья

Но лидер космических коммунальных сумм - Киев. Три тысячи гривен за тепло - тут далеко не предел.

"Я получила новый счет на 7900, это вся моя зарплата", - сказала Ольга Ульянова, жительница Киева

Всю свою зарплату женщина должна отдать за 88 квадратов. Такие счета Ольге и ее соседям приходят после того, как установили домовой счетчик! Вот только стоит он в другом доме и доступа у жильцов к нему нет! Люди просят "Киевэнерго" сделать перерасчет. Говорят - сумма должна быть минимум в два раза меньше. Поэтому и платить пока не торопятся.

"Если бы я заплатила сейчас 7900 и дальше бы платила, а в следующем году возможно 10, а почему не 20?", - сказала Ольга Ульянова, жительница Киева

А вот - настоящий баловень коммунальной судьбы. Юрию за квартиру в 120 квадратов - пришел счет в 10 тысяч гривен! Ведь оказалось, платить Юрий должен - и за себя, и за "того парня".

"Некоторые люди учитывая возможно праздника, а возможно еще что-то показатели не сдали и "Киевэнерго" их просто не учитывало их учли как ноль потребления и оставшуюся сумму раскинули между другими квартирами", - сказал Юрий Забияка, житель Киева

В "Киевэнерго" всю неделю уверяли: расчеты - правильные. Но в конце недели все-таки признали - несправедливость есть. Соседи действительно платят за соседей. А перерасчет будет, автоматически. Когда-нибудь. В будущем

"Мы обязаны вот то, что остается, эта гигакалория нераспределенная, распределить на тех, у кого счетчиков нет. я тоже лично считаю, что это дискриминационные нормы", - сказала Ольга Иевлева, директор по правовому обеспечению ПАТ "Киевэнерго"

Чем страшнее платежки, тем больше желающих ставить квартирные счетчики тепла. Но с экономией одних, будет расти недовольство других. Ведь все перерасходы и теплопотери энергопоставщик будет разбрасывать на тех, у кого счетчика нет. А значит - возможны соседские войны!

"С 24 часов в сутки он 2 часа догревает квартиру, а остальные он тает за счет соседей. У него платежка оказалась в 8 меньше, чем у соседей которые его догривают и платят за это. Через стены. "Киевэнерго" в этой ситуации будет прав, или и другие теплокоммунэнерго, он будет говорить - я вам в ваш дом к счетчику дал такое количество гигакалорий, заплатите мне, а дальше разбирайтесь внутри дома", - сказал Алексей Кучеренко, министр жилищно- коммунального хозяйства

Предотвратить соседские войны - может изменение той нормы расчета, которая заложена в законе. И этим должны озадачится профильное министерство и депутаты.

Требовать перерасчета, четкого обоснования сумм и участвовать при снятии показателей счетчика. Единственные действенные методы, которые могут хоть как-то урегулировать коммунальную арифметику.

"Вот когда люди зафиксируют, задокументируют с подписями представителей ЖКХ и жителей что на 1 февраля показной этакий-то то дальше обманывать будет невозможно, так как на 1 марта вменяется и разница и все. Но пока люди пассивные то как говорится - лоха не бросить - себя не уважать", - сказал Александр Дядюк, юрист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

А пока украинцы живо обсуждают суммы в своих платежках, но вот оплачивать их не спешат. Ведь многим просто нечем. Коммунальные долги - растут. Сейчас это миллиардные суммы! К примеру, в городских многоэтажках не платит каждая пятая квартира. Госкомстат подсчитал: больше всего должников в Ивано- Франковской, Херсонской и Сумской областях.

"Если год назад речь шла о 90% уровень оплаты, то сейчас речь идет о 64% на сегодняшний день. Наши платежки должны быть в два раза ниже чем есть сейчас и это есть экономически обоснованная формула. Это нормальная цена за отопление, за газ", - сказал Максим Гольдарб, директор общественной организации "Публичный аудит"

Вот это Полтавская область. Именно здесь добывают украинский газ. Но - по иронии - местные жители боятся, что от газа им придется отказаться. Если он еще подорожает. Наталья Микитченко живет в селе Теплом.

Теплое газифицировали 15 лет назад. Но с нынешними тарифами - не очень-то погреешься - субсидию урезали вдвое. Небольшой дом - 46 квадратов, отапливается газовой грубой. Батарей нет. Чтобы было тепло - в Теплом экономят:

"Нас 4 человека в доме живет а пока отец один работает смотрим сколько напалилы чтобы надо же заплатит то потому что если досталась то цена довольно престижная получается. У нас за декабрь 286 кубов газа и мы заплатили вот квитанция 400 гривен", - сказала Наталья Микитченко, жительница села Теплое, Полтавской области

Но самое дорогое удовольствие - газ - это для прифронтовых территорий. В 2013-ом в дом Веры Сергеевны попало два снаряда. Часть крыши перекрыли, часть нет. В комнатах - гуляет сквозняк, зимой живут на кухне.

"У нас остался уголь слава богу. - Так что углем топить или газом? - Газом мы кушать варим, потому что слишком много будет нам платить", - сказала Вера Сергеевна жительница села Крымское, Луганской области

Теперь самая большая интрига платежки за январь. Будут ли они больше? Будет ли в них обещанный перерасчет? Если нет эксперты советуют потребителям подавать коллективные Иски на поставщиков теплоэнергии.

Павлина Василенко, Ирина Баглай, Сергей Бордюжа, Сергей Дубинин и Павел Лысенко, Подробности недели, ТК "Интер"